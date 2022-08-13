زعيم المعارضة الفنزويلية مستاء من الرئيس الكولومبي الجديد

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، أنه يسعى إلى إجراء محادثات مع “غوستافو بيترو”، الرئيس الكولومبي اليساري الجديد.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح “خوان غوايدو” قائلًا: “سنبحث عن آليات رسمية للتواصل مع حكومة غوستافو بيترو”، الذي بدأ عملية تطبيع للعلاقات مع كراكاس.

وأشار إلى وجود محاولات “غير رسمية” لإجراء اتصالات من دون أن يضيف أي تفاصيل.

وأضاف غوايدو: “سنحاول الحصول رسميا على محاور في كولومبيا”.

وتبادل الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” و”غوستافو بيترو”، يوم الخميس الماضي، تعيين سفيرين، كما دشّنا بذلك عملية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية التي قطعت في 2019 بعد الاعتراف بغوايدو رئيسًا بالوكالة.

غير أنّ زعيم المعارضة الفنزويلية أشار إلى أنه “يحترم قرار بيترو، لكنه كان يتمنى أن يركّز أولا على الفئات الأكثر ضعفًا وحماية المهاجرين واللاجئين الفارين من الحكم الديكتاتوري وانتهاك حقوق الإنسان والجوع”.

وأضاف: “كنت أتوقع أن يكون القرار الأول لبيترو حماية المستضعفين وعدم التقرب من الذين يحمون الإرهاب اليوم”.