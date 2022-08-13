زعيم المعارضة الكينية أودينجا يتصدر السباق الرئاسي

أظهرت نتائج رسمية للانتخابات الرئاسية في كينيا السبت تصدر زعيم المعارضة المخضرم رايلا أودينجا السباق الرئاسي في البلاد متقدما على نائب الرئيس وليام روتو الذي احتل المركز الثاني.

وبعد فرز ما يزيد قليلا على 26 بالمئة من الأصوات، حصل أودينجا على 54 بالمئة من الأصوات وروتو على 45 بالمئة، وفقا للنتائج التي قدمتها مفوضية الانتخابات الكينية وعرضتها على شاشة كبيرة في مركز إحصاء عام بالعاصمة نيروبي.

وأجرت كينيا، أغنى دولة في شرق أفريقيا، انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية يوم الثلاثاء الماضي.

ويخوض روتو وأودينجا منافسة قوية لخلافة الرئيس أوهورو كينياتا الذي استنفد الفترتين المسموح بهما على رأس السلطة. واختلف كينياتا مع روتو بعد الانتخابات السابقة وأعلن دعمه لأودينجا.

ويجب أن يحصل المرشح الفائز على ما يزيد على 50 بالمئة على الأقل من الأصوات و25 بالمئة على الأقل من الأصوات في 24 من أصل 47 إقليم.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية الفائز بحلول يوم الثلاثاء المقبل.