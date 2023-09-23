زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية ينهي اضراباً عن الطعام بعد 24 يوماً

قال متحدث باسم حزب المعارضة في كوريا الجنوبية إن زعيم الحزب أنهى إضرابا عن الطعام استمر 24 يوما السبت، بعد يومين من تصويت البرلمان للسماح للادعاء العام بإصدار مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الرشوة.

وأضاف المتحدث للصحفيين إن لي جاي ميونج، زعيم حزب كوريا الديمقراطي، سيلتزم بالذهاب إلى المحكمة في أثناء وجوده في المستشفى في الوقت الحالي.

وسعى ممثلو الادعاء هذا الشهر إلى الحصول على مذكرة اعتقال في تحقيق حول مزاعم رشوة تتعلق بمشروع تنموي. ويتهم ممثلو الادعاء لي بمطالبة شركة بتحويل ثمانية ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية عندما كان حاكما لإقليم جيونج جي.

كما أنه متهم بانتهاك واجباته فيما يتعلق بخسائر قدرها 20 مليار وون (15 مليون دولار) من قبل شركة تنمية بلدية عندما كان رئيس بلدية سونجنام.

وينفى لي، الذي خسر الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المحافظ يون سوك يول العام الماضي، ارتكاب أي مخالفات ووصف هذه الاتهامات بأنها “مؤامرة سياسية”.