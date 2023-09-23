السبت 8 ربيع الأول 1445 ﻫ - 23 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية ينهي اضراباً عن الطعام بعد 24 يوماً

منذ ساعة واحدة
Reuters. لي جاي ميونج زعيم حزب كوريا الديمقراطي يتحدث في سول بصورة من أرشيف رويترز

Reuters. لي جاي ميونج زعيم حزب كوريا الديمقراطي يتحدث في سول بصورة من أرشيف رويترز

A A A
طباعة المقال

قال متحدث باسم حزب المعارضة في كوريا الجنوبية إن زعيم الحزب أنهى إضرابا عن الطعام استمر 24 يوما السبت، بعد يومين من تصويت البرلمان للسماح للادعاء العام بإصدار مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الرشوة.

وأضاف المتحدث للصحفيين إن لي جاي ميونج، زعيم حزب كوريا الديمقراطي، سيلتزم بالذهاب إلى المحكمة في أثناء وجوده في المستشفى في الوقت الحالي.

وسعى ممثلو الادعاء هذا الشهر إلى الحصول على مذكرة اعتقال في تحقيق حول مزاعم رشوة تتعلق بمشروع تنموي. ويتهم ممثلو الادعاء لي بمطالبة شركة بتحويل ثمانية ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية عندما كان حاكما لإقليم جيونج جي.

كما أنه متهم بانتهاك واجباته فيما يتعلق بخسائر قدرها 20 مليار وون (15 مليون دولار) من قبل شركة تنمية بلدية عندما كان رئيس بلدية سونجنام.

وينفى لي، الذي خسر الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المحافظ يون سوك يول العام الماضي، ارتكاب أي مخالفات ووصف هذه الاتهامات بأنها “مؤامرة سياسية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جسر القرم
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تؤكد مقتل شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية بالقرم
زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم
رئيس وزراء ماليزيا: على الصين وتايوان تجنب "الاستفزازات غير الضرورية"
من درنة شرق ليبيا
الجيش الليبي يطالب بضرورة إجراء تحقيق شامل يكشف أسباب كارثة درنة

الأكثر قراءة

الفنان وديع الشيخ ووالده نادر الشيخ
تفاصيل صادمة عن مقتل والد "وديع الشيخ".. من أطلق النار!؟
الحدود اللبنانية السورية
مخطّط أكثر من خطير لتفجير لبنان.. كاهن يُهرّب والأهالي متواطئون!
الأدميرال فيكتور سوكولوف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ضربة موجعة.. معلومات عن مقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي "فيكتور سوكولوف"