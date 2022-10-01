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زعيم بوركينا فاسو الجديد: إطلاق النار في العاصمة جزء من هجوم مضاد

منذ ساعة واحدة
قوات الأمن في بوركينا فاسو

قوات الأمن في بوركينا فاسو

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قال زعيم بوركينا فاسو الجديد إبراهيم تراوري إن إطلاق النار في العاصمة واجادوجو السبت، شنه الرئيس المعزول بول هنري داميبا.

وأضاف تراوري في مقابلة مع إذاعة أوميجا، هي أول مقابلة يجريها منذ انقلاب الجمعة، “قادوا هجوما مضادا هذا الصباح، بعض القوات الخاصة أُرسلت”.

دوت أصوات أعيرة نارية في عاصمة بوركينا فاسو (السبت 1-101-2022) وتوغلت قافلة من قوات الأمن المدججة بالسلاح في وسط المدينة، بعد يوم من الإطاحة بالرئيس بول هنري داميبا في ثاني انقلاب تشهده الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هذا العام.

ولم يتضح على الفور ما الذي كان يحدث ولم يرد تعقيب من قائد البلاد الجديد الكابتن إبراهيم تراوري، الذي عينته المجموعة نفسها من ضباط الجيش الذين ساعدوا داميبا في الاستيلاء على السلطة في انقلاب في 24 يناير كانون الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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