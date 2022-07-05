زعيم حزب العمال البريطاني المعارض: حكومة جونسون تنهار!

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر إنه من الواضح أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تنهار الآن بعد استقالة وزيرين كبيرين هما وزيرا الصحة والمالية.

وقال ستارمر في بيان “بعد كل الفساد والفضائح والفشل من الواضح أن هذه الحكومة تنهار الآن”.

تصريحات ستارمر أتت بعدما استقال وزيرا المالية والصحة في بريطانيا فيما بدا أنه الضربة القاضية لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد أن حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة في وزارته.

واستقال وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد فيما بدا أنه تحرك منسق ضد رئيس الوزراء إذ استهدف كلاهما قدرته على إدارة حكومة تلتزم بالمعايير.

وقد الوزيران استقالتهما في الوقت الذي اعتذر فيه جونسون عما قال إنه خطأ لأنه لم يدرك أن وزيرا سابقا لم يكن مناسبا لمنصب بالحكومة بعد تقديم شكاوى ضده تتعلق بسوء السلوك الجنسي.

كان كلاهما قد دعم جونسون علنا على مدى شهور في أثناء فضيحة متعلقة بسلوك إدارته وتقرير عن إقامة حفلات في مكتبه ومقر إقامته بداوننج ستريت في انتهاك لقواعد الإغلاق الصارمة خلال جائحة كوفيد-19.