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زعيم حزب العمال البريطاني: حان وقت التغيير في بريطانيا

منذ 3 ساعات
زعيم المعارضة في بريطانيا كير ستارمر

زعيم المعارضة في بريطانيا كير ستارمر

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دعا زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، الناخبين للتصويت ضد ما أسماها “فوضى المحافظين”، بينما فتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة البريطانية أبوابها، صباح اليوم الخميس.

وأضاف ستارمر، اليوم الخميس، عبر X، أن الوقت حان للتغيير.

يأتي هذا بينما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم، حيث من المقرر أن يختار الناخبون البريطانيون حكومة جديدة، عقب فتح صناديق الاقتراع في الساعة 7 صباحا.

ويتوقع على نطاق واسع أن تحمل هذه الانتخابات حزب العمال المعارض إلى السلطة.

وعلى خلفية الركود الاقتصادي وانعدام الثقة المتزايد في المؤسسات الحكومية وتداعي النسيج الاجتماعي، يصدر الناخبون المنقسمون حكمهم على حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي كان في السلطة منذ عام 2010.

كما أظهر حزب العمال، بقيادة كير ستارمر، تقدما ثابتا وكبيرا في استطلاعات الرأي لعدة أشهر، لكن زعماء حزب العمال حذروا من اعتبار نتيجة الانتخابات أمرا مسلما به، خوفا من بقاء أنصارهم في المنازل.

من جانبه، حاول سوناك حشد أنصاره، قائلا يوم الأحد إنه لا يزال يعتقد أن بمقدور المحافظين الفوز والدفاع عن سجله في الاقتصاد.

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    المصدر :
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