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حزب العمال البريطاني سيضغط لإجراء انتخابات عبر التصويت على الثقة

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 8 - يوليو - 2022 5:34 مساءً
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر الجمعة، إنه سيضغط لإجراء انتخابات عامة عبر طرح تصويت على الثقة برئيس الوزراء بوريس جونسون الأسبوع المقبل ما لم يتحرك نواب حزب المحافظين لإقالته.

وقال جونسون إنه سيستقيل عندما يتم اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين، مع إعلان المزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني الذي سيتم تحديده الأسبوع المقبل من قبل لجنة 1922 بحزب المحافظين.

وردا على سؤال عما إذا كان يضغط بالتصويت على سحب الثقة الأسبوع المقبل لإجراء انتخابات عامة، قال كير ستارمر “نعم”. وأضاف أنه يتعين على النواب المحافظين عزل جونسون الآن بدلا من انتظار الزعيم التالي.

وقال ستارمر في مؤتمر صحفي “على حزب المحافظين فعل الشيء الصحيح ومن الواضح أن هناك اجتماعات في أوائل الأسبوع المقبل مع لجنة 22. لذلك عليهم أن يفعلوا الشيء الصحيح”.

وحذر قائلا “إذا لم يفعلوا فسنقوم بالتصويت على سحب الثقة”.

    المصدر :
  • رويترز

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