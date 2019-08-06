كيم جونغ أون يطلع على القنبلة قبل أن يأمر بإجراء التجربة (رويترز)
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زعيم كوريا الشمالية: إطلاق الصواريخ تحذير لواشنطن وسيول

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الأربعاء (بالتوقيت المحلي) أن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون شهد إطلاق نوع جديد من الصواريخ التكتيكية الموجهة الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن هذا الإجراء العسكري كان “مناسبة لإرسال تحذير من التدريب العسكري المشترك الذي تجريه السلطات الأميركية والكورية الجنوبية حاليا”.

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وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي، لقناة “فوكس نيوز”، الثلاثاء، إن هناك تفاهما بين الرئيس دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية على ألا تطلق بيونغ يانغ صواريخ باليستية عابرة للقارات، مضيفا أن بلاده تراقب اختبار الصواريخ الكورية الشمالية عن كثب.

وقال بولتون في تصريحات بمدينة ليما عاصمة بيرو: “يبدو أنها سلسلة اختبارات ينشدون من خلالها تشغيل هذا الصاروخ تشغيلا كاملا”.

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