زعيم كوريا الشمالية: العلاقات مع روسيا تدخل حقبة جديدة من الازدهار

نقلت وكالات أنباء روسية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما في بيونغيانغ الأربعاء إن العلاقات بين البلدين تدخل حقبة جديدة من الازدهار.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كيم قوله “العلاقات بين بلدينا تدخل فترة من الازدهار الكبير الجديد”.

كما وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، خلال قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ أن “وثيقة تأسيسية جديدة” للعلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ باتت “جاهزة”.

وقال بوتين، الذي دعا كيم إلى زيارة موسكو، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية: “اليوم باتت وثيقة تأسيسية سترسي أسس علاقاتنا على المدى الطويل، جاهزة”، مؤكدا أن موسكو وبيونغ يانغ “تقدمتا كثيرا” على طريق تعزيز الروابط الثنائية بينهما.

وأكد الرئيس الروسي، في مستهل محادثاته مع زعيم كوريا الشمالية، بصيغة موسعة، أن التعاون بين البلدين يقوم على المساواة والاحترام المتبادل.

وقال بوتين: “يقوم التعاون بين بلدينا على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل لمصالح بعضنا بعضا”. كما أشار إلى أنه مسرور للغاية باستغلال دعوته وزيارة كوريا الشمالية، وأضاف: “تربط بين روسيا وكوريا الشمالية صداقة متينة وحسن جوار وثيق منذ عقود عديدة”.

وشكر بوتين كيم جونغ أون على دعوته لزيارة بيونغ يانغ، وأعرب عن أمله بأن يعقد لقاؤه المقبل مع زعيم كوريا الشمالية في موسكو. وأضاف الرئيس الروسي: “أنا على قناعة بأن محادثاتنا اليوم ستكون مثمرة”، موضحا أن رئيسي الحكومتين والهيئات المختصة في كلا البلدين يعملون بنشاط لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارات كيم جونغ أون إلى روسيا في عامي 2019 و2023.