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زعيم كوريا الشمالية: هدفنا هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم

منذ 31 ثانية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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نقلت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية (الأحد 27-11-2022) عن الزعيم كيم جونج أون قوله إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم.

وذكرت وسائل الإعلام أن تصريحات الزعيم الكوري الشمالي جاءت خلال ترقيته عشرات من ضباط الجيش الذين شاركوا في عملية إطلاق أكبر صاروخ باليستي لدى البلاد في الآونة الأخيرة.

وجاء الإعلان بعدما تابع كيم تجربة إطلاق الصاروخ هواسونج-17 الباليستي الجديد العابر للقارات وتعهد بمواجهة التهديدات النووية الأمريكية بأسلحة نووية الأسبوع الماضي.

وقال كيم في أمر ترقية الضباط إن بناء القوة النووية يهدف لحماية كرامة وسيادة الدولة والشعب على نحو يعتمد عليه، وإن “هدف (بلاده) النهائي هو امتلاك أقوى قوة استراتيجية في العالم، القوة المطلقة التي لم يسبق لها مثيل خلال القرن”.

ووصف الصاروخ هواسونج-17 بأنه “أقوى سلاح استراتيجي في العالم” وقال إنه يظهر تصميم كوريا الشمالية وقدرتها على بناء أقوى جيش في العالم في نهاية المطاف.

وأضاف كيم أن العلماء في بلده حققوا “طفرة رائعة إلى الأمام في تطوير تكنولوجيا تركيب الرؤوس الحربية النووية على الصواريخ الباليستية”، دون أن يخوض في التفاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

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