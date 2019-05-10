زعيم كوريا الشمالية يأمر بمناورة على “ضربة بعيدة المدى”

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أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الجمعة، أنّ الزعيم كيم يونغ أون، أمر بتنفيذ مناورة على شنّ “ضربة بعيدة المدى”، وذلك بعيد ساعات على إعلان سيول أنّ بيونغ يانغ أجرت تجارب على إطلاق صواريخ قصيرة المدى.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية إنّ “القائد الأعلى كيم أعطى الأمر بتنفيذ المناورة”.

وجاء الكشف عن قرار المناورة بعد ساعات من إعلان الإدارة الأميركية مصادرة سفينة شحن كورية شمالية، يقول مسؤولون أميركيون إنها كانت تستخدم لنقل فحم في انتهاك للعقوبات الدولية.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، مصادرة السفينة “وايز أونست” والتي احتجزتها إندونيسيا الشهر الماضي وكان على متنها أكثر من 20 بحارا.

وقال مسؤولون أميركيون إن الدفع للصيانة ومعدات السفينة تم بالدولار الأميركي من خلال بنوك أميركية.

وفي وقت سابق، أطلقت كوريا الشمالية، الخميس، ما يشتبه أنهما صاروخان قصيرا المدى في ثاني إطلاق للأسلحة خلال خمسة أيام، وهو مؤشر سلبي على تدهور محادثات نزع السلاح النووي بين بيونغ يانغ وواشنطن.