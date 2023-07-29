السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023 |
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زعيم كوريا الشمالية يتعهّد بالوصول إلى "آفاق جديدة" مع الصين

منذ 10 دقائق
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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التقى زعيم كوريا الشماليّة كيم جونغ أون، اليوم السبت، بالوفد الصيني الذي يزور بيونغ يانغ للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية، وتعهّد بتطوير العلاقات بين البلدين والوصول بها إلى “آفاق جديدة”، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية.

وأقام كيم حفل استقبال للوفد الصيني الذي يرأسه لي هونغ تشونغ، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي أمس الجمعة. وهذا أول وفد صيني يزور كوريا الشمالية منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: “تم التأكيد مجددًا في المحادثات على موقف الجانبين وحكومتي البلدين للتعامل مع الوضع الدولي المعقد بمبادرتهما وتطوير الصداقة والتعاون.. بشكل مطرد إلى مرحلة عالية جديدة”.

وجاء الاجتماع بعد أن وقف مسؤولون من الصين وروسيا جنبًا إلى جنب مع كيم يوم الخميس أثناء استعراضهم لأحدث الصواريخ ذات القدرات النووية والطائرات المسيرة الهجومية في عرض عسكري بالعاصمة بيونغ يانغ.

    المصدر :
  • رويترز

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