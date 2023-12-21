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زعيم كوريا الشمالية يحذر من "هجوم نووي" إذا تم استفزازه بالأسلحة النووية

منذ 27 ثانية
زعيم كوريا الشمالية يتفقد الرؤوس الحربية النووية

زعيم كوريا الشمالية يتفقد الرؤوس الحربية النووية (رويترز - أرشيفية)

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نقلت وسائل إعلام رسمية (الخميس 20-12-2023) عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله إن بيونجيانج لن تتردد في شن هجوم نووي إذا استفزها عدو بأسلحة نووية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم أدلى بهذا التصريح خلال اجتماع مع جنود في هيئة الصواريخ التابعة للجيش بشأن أحدث التدريبات على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وأضافت “قال (كيم) إن النشاط العسكري الحازم الذي قامت به الهيئة هذه المرة… كان… تفسيرا واضحا لأسلوب الرد الهجومي وتطور الاستراتيجية النووية وعقيدة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتمثلة في عدم التردد حتى في شن هجوم نووي إذا استفزها العدو بأسلحة نووية”.

وقالت كوريا الشمالية هذا الأسبوع إنها اختبرت أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات يوم الاثنين لقياس مدى الاستعداد الحربي لقوتها النووية في مواجهة العداء الأمريكي المتزايد، وهو ما أثار تنديد الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال كيم إن الاختبار أظهر قدرة الجيش العالية على التحرك والهجوم السريع، ودعا إلى بذل الجهود لتعزيز كفاءة الصاروخ القتالية، حسبما ذكرت الوكالة.

وفي بيان منفصل، نددت كيم يو جونج، شقيقة كيم، بعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن إطلاق الصاروخ قائلة إن ذلك كان ممارسة لحق البلاد في الدفاع عن النفس.

    المصدر :
  • رويترز

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