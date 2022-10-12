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زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صواريخ كروز بعيدة المدى

منذ 59 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أكتوبر - 2022 1:52 صباحًا
كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية

كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم (الخميس 13-10-2022) (بالتوقيت المحلي) أن كوريا الشمالية اختبرت صواريخ كروز بعيدة المدى تحت قيادة الزعيم كيم جونج أون.

وقالت الوكالة إن الصواريخ أصابت هدفا على بعد 2000 كيلومتر.

وقالت كوريا الشمالية، التي تواصل إجراء تجارب صاروخية ونووية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة، قبل أيام إن تجاربها الصاروخية عبارة عن إجراءات للدفاع عن النفس ضد التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة وإنها لا تضر بسلامة الدول والمناطق المجاورة.

وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات بحرية مشتركة يوم الجمعة الامضي، بعد يوم واحد من نشر سول طائرات مقاتلة ردا على تدريبات جوية على ما يبدو أجرتها كوريا الشمالية.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضا عن عقوبات جديدة يوم الجمعة ردا على عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية.

    المصدر :
  • رويترز

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