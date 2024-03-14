الخميس 4 رمضان 1445 ﻫ - 14 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زعيم كوريا الشمالية يشرف على عرض عسكري بمشاركة "نوع جديد من الدبابات"

منذ 7 دقائق
زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون"

زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" (رويترز)

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم كيم جونج أون أشرف على عرض عسكري شاركت فيه وحدات الدبابات (الأربعاء 13-4-2024).

وعبر كيم عن “رضاه الكبير” عن نوع جديد من الدبابات القتالية الرئيسية أظهر بنجاح قدراته في أول استعراض لأدائه فيما وصفته وكالة الأنباء بأنه “مباراة تدريبية”.

وقالت الوكالة إن هذا الحدث العسكري أقيم لإجراء فحص صارم للقدرات القتالية الفعلية لأطقم الدبابات وجعلها على دراية بأساليب العمل القتالي في المهام التكتيكية المختلفة.

وذكر التقرير أن “الدبابات الثقيلة تشق طريقها بسرعة عبر أسوأ الظروف القتالية وتضرب الأهداف في وقت واحد بضربات قوية وتخترق خطوط دفاع قوية بقدرة عالية على المناورة”.

دبابات تابعة لجيش كوريا الشمالية

 دبابات تابعة لجيش كوريا الشمالية

وانضم إلى كيم في هذا الحدث مسؤولون كبار من بينهم وزير الدفاع كانج سون نام.

وشدد كيم أيضا على ضرورة تنظيم تدريبات مكثفة تحاكي حربا فعلية ومباريات تدريبية لتعزيز القدرات القتالية لتكون قادرة على تنفيذ أي مهمة قتالية بسرعة ودقة في أي حالة طوارئ.

وقالت وكالة الأنباء إن التدريبات شملت وحدات بالقرب من الحدود الواقعة في نطاق إطلاق النار على “عاصمة العدو” في إشارة إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة.

دبابات تابعة لجيش كوريا الشمالية

 دبابات تابعة لجيش كوريا الشمالية

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

احتجاج في سان فرانسيسكو دعما لغزة
غزة تحت النار
إغلاق صالة بمطار سان فرانسيسكو الدولي.. بسبب احتجاج لوقف إطلاق النار في غزة
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
خلال 24 ساعة.. الاحتلال يغتال 6 فلسطينيين في الضفة بينهم طفلان
ليبيا اجتماع القاهرة
ليبيا.. بعد اجتماع القاهرة ردود فعل محلية ودولية متناقضة

الأكثر قراءة

ينال صلح
معلومات عن إصابة نائب من حزب الله بغارة إسرائيلية.. وكتلة الوفاء توضح!
"الخد المصفوع" تتسبب بإقفال مدارس في زحلة
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
مسؤول إسرائيلي بعد صواريخ حزب الله الـ100.. إسرائيل فقدت قدرتها على الردع!