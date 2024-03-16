زعيم كوريا الشمالية يصدر أوامره للجيش: استعدوا فعلياً للقتال!

أمر “كيم جونغ أون” زعيم كوريا الشمالية جيش بلاده بـ “الاستعداد الفعلي للقتال”، وذلك أثناء إشرافه على “تدريبات عسكرية على الحرب الجوية”.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن كيم أشاد بجاهزية الجيش، وأمر بتكثيف التدريب للتعامل مع جميع أنواع التضاريس وأشد ظروف القتال. ونقلت الوكالة عنه قوله “إن التدريب الفعلي المرتبط مباشرة بالحرب هو وحده القادر على إعداد الجنود كمقاتلين حقيقيين”.

وحسب الوكالة، أشرف الزعيم الشمالي على تدريبات لوحدات عسكرية مظلية “الهدف منها إظهار قدرة قواته على احتلال منطقة معادية بضربة واحدة” مضيفة أن القوات “برهنت على قدرتها القتالية التامة لاحتلال منطقة العدو بضربة واحدة بمجرد تلقيها الأمر بذلك”.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة “رودونغ سينمون” الرسمية الكورية الشمالية ابنته، جو أي، تتابع التدريبات بمنظار إلى جانب والدها ومسؤولين عسكريين كبار. وتظهر صور أخرى تموضع قوات فيما عشرات المظليين يهبطون في الخلفية.

وأول أمس الخميس أعلنت بيونغ يانغ أن كيم قاد بنفسه “دبابة قتالية من نوع جديد” خلال مناورات عسكرية جرت بالتوازي مع المناورات السنوية المشتركة بين واشنطن وسيول. ووصفت الدبابة بأنها “الأقوى في العالم”.

وبثّت الوكالة يومها صورا بدا فيها الزعيم مرتديا سترة جلدية سوداء، ويحيّي العسكريين الذين ارتدوا الزي العسكري المرقط وهللوا فرحا بلقائه، قبل أن يشرف على تدريبات “المسيرة التدريبية”.

وجرت تلك التدريبات بالذخيرة الحيّة، وقد أشرف عليها كيم من موقع قيادة ميداني يحيط به كبار الجنرالات، وفقاً للمصدر نفسه.