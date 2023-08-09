الخميس 22 محرم 1445 ﻫ - 10 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زعيم كوريا الشمالية يقيل أعلى جنرال بالجيش ويدعو للاستعداد لنشوب الحرب

منذ 22 ثانية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (الخميس 10-8-2023) أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أقال أعلى جنرال بالجيش ودعا إلى مزيد من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب وحث على زيادة إنتاج الأسلحة والتوسع في التدريبات العسكرية.

جاءت تصريحات كيم خلال الاجتماع الموسع السابع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري. وأشارت الوكالة إلى أن كيم أقال أعلى جنرال بالجيش باك سو إيل خلال الاجتماع، دون الخوض في التفاصيل.

يأتي هذا بعدما زار كيم مصانع أسلحة حيث طالب ببناء المزيد من محركات الصواريخ، والمدفعية وغير ذلك من الأسلحة.

وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أنه دعا أيضا إلى إجراء تدريبات لتحقيق الكفاءة في تشغيل أحدث الأسلحة والمعدات وبما يحافظ على وضعية الجاهزية للقتال دائما.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
بشار الأسد: تجارة المخدّرات موجودة.. وهذا السبب الذي يمنع اللاجئين من العودة إلى سوريا!
عناصر من الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تتهم بولندا وفنلندا بتهديد أمنها وتتعهد بـ"رد مناسب في وقته"
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: ألمانيا ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية إضافية للدفاع الجوي

الأكثر قراءة

انقلاب شاحنة في الكحالة
فيديو وصور.. مسلحو حزب الله يطلقون نيران أسلحتهم على أهالي "الكحالة"!
السفارة السعودية في بيروت
تداعيات التحذيرات السعودية والخليجية من السفر إلى لبنان
فيديو للشاحنة التي انقلبت في الكحالة.. والمنطقة تشهد توتراً كبيراً!