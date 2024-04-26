زلة بايدن خلال قراءته لخطاب تثير تفاعلاً حول جهاز التلقين

أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي بعد زلة قام بها أثناء قراءته لخطاب، حيث أظهرت اللقطات جهاز التلقين أمامه على المسرح. هذا الحدث أثار استنكاراً وسخرية بين النشطاء وأدى إلى تداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

الرئيس الحقيقي هو مسؤول جهاز التلقين. أربع سنوات إضافية. وقفة." — بايدن يقرأ من جهاز التلقين. 😂🤣😂🤣 وصباح الخير وهلا بالخميس. pic.twitter.com/igAt97jZQq — فيصل ابراهيم الشمري (@Mr_Alshammeri) April 25, 2024

وتداول نشطاء مقطع فيديو لحظة قراءة بايدن كلمة “Pause” أي (وقفة) وكأنها جزء من الخطاب الأمر الذي أثار ردود فعل وتعليقات اجتاحت منصات التواصل.

وقال بايدن في كلمته التي أدلى بها في نقابات عمال البناء في أمريكا الشمالية أو ما يُعرف اختصارا بـ”NABTU” ونشرها البيت الأبيض على موقعه الرسمي: “تخيلوا ماذا يمكننا فعله.. أربع سنوات وقفة.. هل أنتم مستعدون؟ هل انتم مستعدون للمضي قدما؟..”

بايدن الخرف في زلة لسان جديدة!#بايدن الخرف يقع في خطأ مضحك أثناء قراءته لخطابه مستعينا بشاشة التلقين، بدل التوقف عن الكلام قال مكررا ما قرأه "وقفة"!

الخرف أصبح سيد الموقف لدى بايدن، كثرت زلات لسانه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، فهل يطيح عقله بحظوظه؟ pic.twitter.com/XH4YgLvtQg — حوحو حسين (@Mhouhou1954) April 25, 2024

وكان الرئيس الأمريكي قد أثار تفاعلا في اليوم السابق خلال خطاب ألقاه وتصرف غريب قام به بعد الانتهاء من كلمة وتعليقات نشطاء بأنه قام بـ”مصافحة شبح”.