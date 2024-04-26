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زلة بايدن خلال قراءته لخطاب تثير تفاعلاً حول جهاز التلقين

منذ ساعتين
جو بايدن

جو بايدن

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أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي بعد زلة قام بها أثناء قراءته لخطاب، حيث أظهرت اللقطات جهاز التلقين أمامه على المسرح. هذا الحدث أثار استنكاراً وسخرية بين النشطاء وأدى إلى تداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لحظة قراءة بايدن كلمة “Pause” أي (وقفة) وكأنها جزء من الخطاب الأمر الذي أثار ردود فعل وتعليقات اجتاحت منصات التواصل.

وقال بايدن في كلمته التي أدلى بها في نقابات عمال البناء في أمريكا الشمالية أو ما يُعرف اختصارا بـ”NABTU” ونشرها البيت الأبيض على موقعه الرسمي: “تخيلوا ماذا يمكننا فعله.. أربع سنوات وقفة.. هل أنتم مستعدون؟ هل انتم مستعدون للمضي قدما؟..”

وكان الرئيس الأمريكي قد أثار تفاعلا في اليوم السابق خلال خطاب ألقاه وتصرف غريب قام به بعد الانتهاء من كلمة وتعليقات نشطاء بأنه قام بـ”مصافحة شبح”.

    المصدر :
  • CNN عربي

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