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زلزال أفغانستان.. الهند ترسل فريقا فنيا للمساعدة

منذ 3 دقائق
آثار الدمار في أفغانستان بعد الزلزال - غيتي

آثار الدمار في أفغانستان بعد الزلزال - غيتي

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أعلنت الهند أنها أرسلت “فريقا فنيا” إلى العاصمة الأفغانية كابل لتنسيق تسليم المساعدات الإنسانية بعد الزلزال الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية إن الفريق موجود بسفارتها في كابل، التي ظلت شاغرة منذ سيطرة حركة “طالبان” على السلطة في 15 آب 2021، مبينة أن الفريق أرسل “لمراقبة وتنسيق جهود مختلف أصحاب المصلحة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال كجزء من استمرار مشاركتنا مع الشعب الأفغاني”.

وكجزء من الإغاثة الإنسانية، أرسلت الهند 27 طنا من المساعدات الطارئة في رحلتين، وتشمل المواد الأساسية مثل الخيم وأكياس النوم والبطانيات.

وقالت الوزارة إن المساعدة ستسلم إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وجمعية الهلال الأحمر الأفغاني في كابل.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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