زلزال المغرب "الأعنف منذ قرن".. ضحايا ورعب ومئات الهزات الارتداديّة!

كشف رئيس قسم في المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، ناصر جابور، “أنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل” في البلاد.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلًا و329 مصابًا.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز. وقد أدى إلى وقوع أضرار جسيمة وأثار الذعر في مراكش ومدن أخرى.

المسؤول المغربي قال إنّ الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال، تكون أقل قوة وقد لا يشعر بها السكان، وأوضح في تصريح لوكالة “المغرب العربي للأنباء” أنّ الهزة، التي حدد مركزها في إقليم إيغيل (80 كلم جنوب غرب مدينة مراكش)، تمّ استشعارها في العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم.

وأضاف أن “الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حوالي 6 درجات”، مشيرًا إلى أن الهزات الارتدادية تكون عمومًا أقل قوة من الهزة الرئيسية، وتفقد قوتها كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال.

هذا ووجه مركز حقن الدم في مراكش نداء من أجل التبرع بالدم على إثر الزلزال الذي ضرب جهة مراكش – آسفي، ودعا المركز كافة المواطنين للتوجه بكثافة ابتداء من الساعات الأولى من اليوم السبت نحو المركز من أجل التبرع بالدم.