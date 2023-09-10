زلزال المغرب.. بريطانيا ترسل فرقا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ

صور من الأحياء المتضررة من الزلزال في المغرب

قالت بريطانيا، الأحد، إنها سترسل فرق بحث وإنقاذ إلى المغرب بعد زلزال قوته 6.8 درجة وقع يوم الجمعة.

وقال مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني في بيان “60 من خبراء البحث والإنقاذ البريطانيين وأربعة من كلاب البحث ومعدات الإنقاذ سترسل إلى المغرب” وأضاف أن الفرق تم إرسالها اليوم الأحد على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الملكية.

وأضاف البيان “وزير الخارجية تحدث إلى نظيره المغربي وتظل بريطانيا على تواصل وثيق مع السلطات المغربية”.

ولقي نحو ألفي شخص حتفهم في الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة، وهو أكثر الزلازل تسببا في إلحاق أضرار بالمنطقة منذ عام 1900 على الأقل.

وأدى الزلزال إلى تدمير مبان قديمة عبر جبال الأطلس الكبير وانهيار منازل مبنية من الطوب اللبن والحجر في العديد من القرى.

وألحق الزلزال أيضا أضرارا بالمدينة القديمة في مراكش المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، حيث انهارت مئذنة وأجزاء من أسوار المدينة التاريخية إلى جانب بعض المنازل القديمة.