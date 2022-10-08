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زلزال بقوة 3.1 درجة يضرب شمال هولندا

منذ 43 دقيقة
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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قال المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية إن زلزالا بلغت قوته 3.1 درجة هز مقاطعة خروننجن شمال هولندا في الساعات الأولى من صباح السبت.

وكان مركز الزلزال في بلدة فيردوم على بعد 145 كيلومترا شمال شرقي أمستردام. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأدت هزات سابقة في خروننجن ناجمة عن إنتاج الغاز الطبيعي إلى أضرار بمليارات اليورو للمباني التي لم يتم تشييدها لتحمل مثل تلك الهزات، مما أدى إلى تقليص كبير للإنتاج في المنطقة في أواخر عام 2010.

وحدت الحكومة الهولندية في الأول من أكتوبر تشرين الأول الإنتاج لعام 2023 عند 2.8 مليار متر مكعب، أي ما يقرب من سبعة بالمئة من الاستهلاك المحلي السنوي في هولندا. وخروننجن كانت ذات يوم موردا رئيسيا للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

ومن المقرر أن يدلي رئيس الوزراء مارك روته بشهادته يوم الخميس أمام لجنة برلمانية تحقق في المشاكل المحيطة باستغلال غاز خروننجن، بما في ذلك الإخفاقات في إصلاح المباني المتضررة وتعويض الضحايا.

وعلى الرغم من أن الهولنديين يتعرضون لضغوط لإيجاد بدائل بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أزمة طاقة، قالت حكومة روته مرارا إنها لن تلجأ لزيادة الإنتاج إلا كملاذ أخير في حال نفدت إمدادات الغاز للاستهلاك المنزلي.

    المصدر :
  • رويترز

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