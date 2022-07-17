الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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زلزال بقوة 4.2 قبالة ساحل السلفادور

منذ 47 دقيقة
مؤشر قياس الزلازل

مؤشر قياس الزلازل

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ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 4.2 درجة وقع قبالة ساحل السلفادور بعد الساعة السابعة مساء بقليل يوم السبت (01:00 بتوقيت جرينتش الأحد).

وقال شاهد من رويترز إن سكان العاصمة سان سلفادور شعروا بالزلزال. ولم ترد أنباء بعد عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار جراء الزلزال.

وبحسب البيانات الأولية ، فقد وقع الزلزال على عمق 61.8 كم قليل العمق. قد يتم مراجعة الحجم الدقيق للزلزال ومركزه وعمقه في غضون الساعات أو الدقائق القليلة القادمة حيث يقوم علماء الزلازل بمراجعة البيانات وتحسين حساباتهم، أو عندما تصدر وكالات أخرى تقاريرها.

حددت خدمة المراقبة الخاصة بنا تقريرًا ثانيًا من شبكة جهاز قياس الزلازل للمواطنين في RaspberryShake والذي سجل الزلزال بقوة 4.2 درجة أيضًا.

وأبلغت وكالة ثالثة، هي المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، عن نفس الزلزال بقوة 4.2 درجة. تشمل البلدات أو المدن القريبة من مركز الزلزال حيث ربما شعرت بالزلزال حيث كانت الهزة ضعيفة للغاية لا ليبرتاد (عدد سكانها 16900) تقع على بعد 33 كم من مركز الزلزال، وأنتيجو كوسكاتلان (33800) على بعد 52 كم، سان ماركوس (عدد السكان 54600) على بعد 53 كم، سان سلفادور (سكانها 526000) على بعد 56 كم، Soyapango (سكان. ) على بعد 60 كم، وتبعد Apopa (عدد سكانها 112.200) 69 كم، و Sensuntepeque (عدد السكان 20.400) 102 كم.

    المصدر :
  • رويترز

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