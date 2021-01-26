زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب سيستان وبلوشستان في إيران

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، وأشارت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، الثلاثاء، إلى أن ”مركز الزلزال وقع في مدينة ”سر جنغل“ في الإقليم.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في سيستان وبلوشستان، عباس علي أرجمندي، للوكالة إنه ”لم ترد أنباء عن وقوع أضرار من هذا الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات في الساعة الـ 12:29 من ظهر اليوم“، بحسب “إرم نيوز”.

وتبعد مدينة ”سر جنغل“ مسافة 104 كم من مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان ذات الأغلبية السنية.