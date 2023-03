زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب تركيا

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أنه سجل زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في شمال ولاية قهرمان مرعش التركية، السبت.

ويقع مركز الزلزال على بعد 16 كم جنوب غرب مدينة البستان، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 80.4 ألف نسمة، وعلى عمق كيلومترين.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

#Earthquake 16 km SW of #Elbistan (#Turkey) 26 min ago (local time 07:39:32). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNedOuH

🌐https://t.co/RWhJksGCtP pic.twitter.com/xRrTZNrIEF

— EMSC (@LastQuake) March 25, 2023