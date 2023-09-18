الأثنين 3 ربيع الأول 1445 ﻫ - 18 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زلزال بقوة 4.8 درجة قرب فلورنسا بإيطاليا

منذ 45 دقيقة
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

A A A
طباعة المقال

وقع زلزال بقوة 4.8 درجة بالقرب من مدينة فلورنسا بوسط إيطاليا في وقت مبكر من اليوم الاثنين، لكن السلطات المحلية قالت إنه لم يتسبب في أضرار جسيمة على ما يبدو.

وقال المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين إن مركز الزلزال كان قبالة بلدة مارادي التي تبعد نحو 70 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من فلورنسا، وعلى عمق 8.4 كيلومتر.

وذكر المعهد أن الزلزال وقع في الساعة 0310 بتوقيت جرينتش وتبعته عدة هزات ارتدادية.

وكتب إيوجينيو جاني حاكم توسكانا على منصة فيسبوك “في اللحظة الحالية، لا توجد أي أوضاع حرجة بصورة خاصة عقب الزلزال الذي كان مركزه مارادي”، مضيفا أنه يجري فحص المباني لكشف أي أضرار هيكلية محتملة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أوضاع صعبة للفلسطينيين
أوضاع صعبة للفلسطينيين.. بين كل 4 يعيش واحد تحت خط الفقر
من حرب أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تعلن إسقاط 18 مسيرة و17 صاروخ كروز في هجمات روسية
مقاتلة "أف 35"
فقدان مقاتلة "أف 35" بولاية ساوث كارولينا الأمريكية

الأكثر قراءة

وليد جنبلاط
جنبلاط: دروز سوريا يريدون الحرية بعيدا عن نظام الاستبداد.. ووهاب يرد عليه!
دراجة تسير بمفردها
"شارعٌ مسكون بالأشباح".. فيديو مرعب لدراجة تسير بمفردها!
آثار الزلزال المدمر في المغرب
تشوه في الأرض.. باحثون من اليابان يكشفون حقائق مرعبة عن زلزال المغرب