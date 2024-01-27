زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا

ذكر مركز أن زلزالا قوته 5.01 درجة ضرب بحر إيجة قبالة قضاء مندريس بولاية إزمير غربي تركيا.

كما ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة منطقة شرق تركيا، حسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي الخميس. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

يذكر أنه في السادس من فبراير/شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة أكثر من 55 ألف شخص، معظمهم في الجنوب التركي، بالإضافة إلى دمار هائل في عدد من المناطق.

وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم، مما يجعلها عرضة للزلازل المتكررة. وفي ديسمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 5,1 درجة جنوب إسطنبول.

وضرب تركيا زلزالا كبيرا في فبراير من العام الماضي، ودمر أجزاء واسعة من جنوب البلاد ومناطق في سوريا المجاورة، وقتل أكثر من 55 ألف شخص.