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زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي اليابان

12 - ديسمبر - 2021
مؤشر قياس زلزال

مؤشر قياس زلزال

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ضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات شرق اليابان الأحد، بحسب ما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة شرقي العاصمة طوكيو.

وقال أهالي المقاطعة إن الزلزال هز المباني في طوكيو لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

والخميس الفائت ضرب زلزال، قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر ، سلسلة جزر توكارا التابعة لمحافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان، بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت الهيئة، في بيان: إنها سجلت الزلزال حوالي الساعة 11:05 (02:05 ت.غ)، بحسب وكالة “كيودو” المحلية.

وأوضح البيان أن مركز الزلزال المياه القريبة من سلسلة جزر توكارا، ووقع على عمق 20 كلم، مضيفة أنه لا خطر من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).

ولفتت الوكالة إلى وقوع أكثر من 200 هزة صغيرة في المنطقة منذ نهاية الأسبوع.

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