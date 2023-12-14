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زلزال بقوة 5 درجات يضرب كازاخستان

منذ 42 ثانية
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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أفادت وزارة الطوارئ الكازاخستانية، بأن زلزالا بقوة 5 درجات بمقياس ريختر وقع في مقاطعة ألماتا في كازاخستان.

وبحسب البعثة التجريبية لرصد الزلازل التابعة لوزارة الطوارئ الكازاخستانية، “تم تسجل زلزال في 14 كانون الأوّل 2023 عند الساعة 17 و44 دقيقة و04 ثوان بتوقيت ألماتا، ويقع مركز الزلزال على بعد 180 كيلومترا جنوب شرق مدينة ألماتا في كازاخستان”.

يشار إلى أن شدة الزلزال بلغت 5 درجات على مقياس ريختر ووقع على عمق 15 كيلومترا. يذكر أنه في 7 كانون الأوّل، شعر سكان مدينة أكتاو الكازاخستانية بهزات بلغت قوتها 3-4 درجات، وكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.7 درجة، في بحر قزوين.

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