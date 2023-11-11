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زلزال بقوة 5 درجات يقع قبالة الساحل شمال كاليفورنيا

منذ 19 دقيقة
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته خمس درجات وقع قبالة الساحل الشمالي لكاليفورنيا أمس الجمعة.

وأضافت أن الزلزال كان على عمق ثمانية كيلومترات.

وفي وقت سابق من شهر آب\أغسطس هذا العام، ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 درجة جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية شمالي لوس انجليس ليهز معظم أنحاء المنطقة، فيما يتأهب السكان لوصول العاصفة المدارية هيلاري.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار أو إصابات. ووقع الزلزال في الساعة 2:41 بالتوقيت المحلي على بعد سبعة كيلومترات تقريبا شمال شرقي مدينة أوجاي في كاليفورنيا. وأعقب الزلزال عدة هزات ارتدادية أقل في الشدة.

وقال المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) إنه لم يصدر أي تحذير باحتمال حدوث تسونامي جراء الزلزال.

وهطلت الأمطار على أنحاء جنوب كاليفورنيا الأحد 20\8\2023 مع تحرك العاصفة هيلاري نحو الولاية بعد اجتياح شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في وقت سابق.

    المصدر :
  • رويترز

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