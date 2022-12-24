زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر هز محافظة خراسان الجنوبية شمال شرق إيران، وفق ما أعلن التلفزيون الإيراني، السبت.

وقال التلفزيون، إن “الزلزال وقع في الساعة 16:54 اليوم بعمق 8 كيلومترات في محافظة خراسان الجنوبية”، مضيفاً أن “مركز الزلزال كان في مدينة بشروية التابعة للمحافظة”.

وفي سياق متصل، أعلنت جمعية هلال الأحمر الإيراني، عن إرسال 3 فرق من خبراء الهلال الأحمر إلى الموقع لتقييم الأضرار المحتملة للحادث، مشيرة إلى أنه “تم وضع جميع قواعد الهلال الأحمر في المحافظة في حالة تأهب”.

ولم ترد حتى الآن معلومات مفصلة عن مقدار الأضرار المحتملة في هذا الزلزال.

وإيران التي تقع على خطوط صدع رئيسية واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.

وفي 26 من ديسمبر/كانون الأول من عام 2006، تعرضت مدينة “بم” التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، لزلزال بقوة 6.6 درجة أوقع 42 ألف قتيل وقرابة 50 ألف جريح، كما دمر الآلاف من الوحدات السكنية.

وكان زلزال عنيف ضرب محافظة كرمنشاه غرب إيران بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2017، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصاً فضلاً عن انهيار الآلاف من الوحدات السكنية.