الأحد 13 ربيع الأول 1444 ﻫ - 9 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زلزال بقوة 5.1 درجة يهز خليج كورينث وسط اليونان

منذ ساعتين
مؤشر قياس الزلازل

مؤشر قياس الزلازل

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات إن زلزالا بقوة 1.5 درجة هز منطقة خليج كورينث بوسط اليونان في ساعة مبكرة من صباح (الأحد 9-10-2022) بالتوقيت المحلي، ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق خمسة كيلومترات تحت السطح في الخليج الذي يفصل البر الرئيسي لليونان عن شبه جزيرة بيلوبونيز الواقعة على بعد 16 كيلومترا من بلدة إتيا. وكان المركز قد قال في البداية إن قوة الزلزال تبلغ 5.7 درجة لكنه عدلها لاحقا.

وشعر السكان بالزلزال في أماكن بعيدة مثل العاصمة التي تبعد نحو 115 كيلومترا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية مستاءة من صواريخ جارتها الشمالية.. "استفزاز خطير"
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: قواتنا تخوض قتالا صعباً وعنيفاً قرب بلدة باخموت الشرقية
صورة من الفيديو
إنتفاضة إيران
بالفيديو.. صورة خامنئي تحترق خلال نشرة المساء على التلفزيون الإيراني!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو
كابوس حقيقي.. فيديو يُظهر أفعى على متن طائرة تجبرها على الهبوط اضطراريًا
منطقة "فريولي فينيتسيا جوليا" الإيطالية
منطقة سياحية في إيطاليا ستدفع لك لزيارتها.. بشرط واحد!
الدولار
على وقع إقفال المصارف... دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه