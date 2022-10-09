زلزال بقوة 5.1 درجة يهز خليج كورينث وسط اليونان

قالت السلطات إن زلزالا بقوة 1.5 درجة هز منطقة خليج كورينث بوسط اليونان في ساعة مبكرة من صباح (الأحد 9-10-2022) بالتوقيت المحلي، ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق خمسة كيلومترات تحت السطح في الخليج الذي يفصل البر الرئيسي لليونان عن شبه جزيرة بيلوبونيز الواقعة على بعد 16 كيلومترا من بلدة إتيا. وكان المركز قد قال في البداية إن قوة الزلزال تبلغ 5.7 درجة لكنه عدلها لاحقا.

وشعر السكان بالزلزال في أماكن بعيدة مثل العاصمة التي تبعد نحو 115 كيلومترا.