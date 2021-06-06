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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب غرب إيران

6 - يونيو - 2021
مؤشر لقياس الزلازل

مؤشر لقياس الزلازل

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هز صباح اليوم الأحد زلزال بقوة 5.2 درجة منطقة صالح آباد في مدينة مهران التابعة لمحافظة إيلام الإيرانية غرب إيران على الحدود مع العراق.

وفقا لمركز إيران لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، فقد هز زلزال قوته 5.2 درجة منطقة صالح آباد في مدينة مهران في محافظة إيلام صباح اليوم.

ووقع الزلزال في الساعة الـ 9:24:22 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 9 كيلومترات، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.

وشعر السكان بقوة الزلزال بمدينة إيلام عاصمة المحافظة ومعظم المدن الشمالية بإقليم إيلام.

وإيران واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم، وكان أعنف زلزال ضرب محافظة كرمنشاه غرب إيران بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصا فضلا عن انهيار الآلاف من الوحدات السكنية.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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