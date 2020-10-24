زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شمال إيران

زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة قزوين الواقعة شمال إيران تحديدا في مدينة ”أوج“ وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، اليوم السبت، إن ”عمق الزلزال بمقدار 10 كيلومترات“، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الزلزال”.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ”إيرنا“، أن السكان شعروا بالزلزال أيضا في المقاطعات المجاورة بينها محافظة البرز وغرب العاصمة طهران.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات بمحافظة قزوين، قدرة الله مهدي خاني، إن الزلزال الثالث على التوالي وقع في مدينتي أوج وأبغرم بمحافظة قزوين بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 5.4 درجة“.

وطالب حاكم مدينة أوج نصرت الله علي رضائي من مواطني أوج أن يكونوا في حالة تأهب مع الحفاظ على الهدوء لتقدير الخسائر البشرية والمالية في حال وقوع أي حادث.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات بمحافظة قزوين، قدرة الله مهدي خاني، إن الزلزال الثالث على التوالي وقع في مدينتي أوج وأبغرم بمحافظة قزوين بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 5.4 درجة“.