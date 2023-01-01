زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب منطقة ريو دل بولاية كاليفورنيا الأمريكية

وقع زلزال بقوة 5.4 درجة على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي منطقة ريو دل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهي منطقة لا تزال تتعافى من آثار زلزال قوي وقع الشهر الماضي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (الأحد 1-1-2023) إن الزلزال الأحدث كان على عمق 27.8 كيلومتر.

كانت المنطقة ذاتها، الواقعة في مقاطعة هامبولت، تعرضت لزلزال بلغت شدته 6.4 درجة في 20 ديسمبر كانون الأول، مما أدى لتدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن الآلاف من السكان.

وتشهد هذه المنطقة نشاطا زلزاليا متكررا نسبيا، غير أن شدة الزلزال السابق التي بلغت 6.4 درجة تسببت في أضرار أكثر من المعتاد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنه من المتوقع حدوث المزيد من توابع الزلزال خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء الزلزال بعد 12 يوما من وقوع زلزال بلغت قوته 6.4 درجة أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من 10 بجروح وتسبب في أضرار واسعة النطاق في ريو دل.

ولا يزال المسؤولون يقيمون الأضرار الناجمة عن زلزال الأحد. ووفق المعلومات الأولية، فإن ما يقدر بنحو 1074 أسرة في ريو دل كانت بدون كهرباء صباح الأحد، وفق صحيفة لوس أنجليس تايمز.

ويحدث ما متوسطه خمسة زلازل تتراوح قوتها بين 5.0 و 6.0 درجات سنويا في كاليفورنيا ونيفادا ، وفقا لعينة بيانات حديثة مدتها ثلاث سنوات.