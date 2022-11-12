زلزال بقوة 5.4 درجة يهز نيبال وشمال الهند

قالت السلطات إن زلزالا بقوة 5.4 درجة وقع في نيبال (السبت 12-11-2022) مما أدى إلى اهتزاز المباني في كل من الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا والهند المجاورة وجاء ذلك بعد أن أودى زلزال في الأسبوع الماضي بحياة ستة أشخاص.

وأضافت السلطات أن السكان في نيبال وشمال الهند شعروا باهتزازات قوية مما جعلهم يخرجون مسرعين من البيوت، لكن ليس هناك تقارير عن سقوط ضحايا.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال إن مركز الزلزال الذي وقع اليوم كان في باتاديوال في منطقة باجهانج التي تبعد نحو 440 كيلومترا غربي العاصمة كاتمندو.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقال بابورام أريال أكبر مسؤول في باجهانج لرويترز “كان الاهتزاز قويا وهرع الناس إلى خارج بيوتهم. لكننا لم نتلق أي تقرير عن إصابات أو أضرار حتى الآن”.