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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ولاية نيفادا الأمريكية

منذ 56 دقيقة
زلزال

زلزال

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ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ولاية نيفادا الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وضرب الزلزال ما يزيد عن 20 ميلا جنوب شرق مينا، وتقع مينا على بعد حوالي 160 ميلا جنوب شرق مدينة رينو في نيفادا.
وفي وقت سابق من هذا العام، شهدت الولاية أكبر زلزال لها منذ 66 عاما، عندما ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة نائية على بعد حوالي 225 ميلا شمال غرب لاس فيغاس.

وقال مدير مختبر نيفادا لرصد الزلازل، جراهام كينت، إن زلزال مايو القوي شعر به الناس “في منطقة رينو تاهو الواقعة غرب نيفادا، وكذلك في جميع أنحاء وديان سان جواكين وساكرامنتو في كاليفورنيا”.

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