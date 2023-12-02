السبت 18 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 2 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة تاراباكا في تشيلي

منذ 4 دقائق
خريطة تشيلي

خريطة تشيلي

A A A
طباعة المقال

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي السبت إن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة تاراباكا في تشيلي.

وأضاف أن الزلزال كان على عمق 103 كيلومترات.

وفي وقت سابق ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ربختر، بنغلادش صباح السبت 2\12\2023.

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة بنغلادش اليوم، مضيفاً أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات (6 أميال) وكان مركزه على بعد حوالي 8 كيلومترات (5 أميال) شرق رامغانج في منطقة لاكشميبور جنوب شرق بنغلاديش.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن ينهي بعثة الأمم المتحدة في السودان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام قمة بريكس
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بسبب حرب أوكرانيا.. بوتين يزيد عدد جنود الجيش الروسي
علم الصين
لجنة الصحة الصينية: لم يتم العثور على أي أمراض معدية جديدة

الأكثر قراءة

النائب جبران باسيل والموفد الفرنسي جان إيف لودريان
"سبع دقائق متوتّرة" بين باسيل ولودريان.. ووعدٌ من "حزب الله"!
من أحد المستشفيات في الصين - فرانس برس
مجدداً الصين إلى الواجهة بعد انتشار مرض غامض.. والسلطة: لا داعي للقلق
المجند الإسرائيلي الذي ظهر مع الصحفي الإسرائيلي "إيشاي كوهين"
غزة تحت النار
فضيحة جديدة.. صحفي إسرائيلي يحذف مقابلة تزعم مقتل أطفال على يد رجال القسام