زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة تاراباكا في تشيلي

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي السبت إن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة تاراباكا في تشيلي.

وأضاف أن الزلزال كان على عمق 103 كيلومترات.

وفي وقت سابق ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ربختر، بنغلادش صباح السبت 2\12\2023.

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة بنغلادش اليوم، مضيفاً أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات (6 أميال) وكان مركزه على بعد حوالي 8 كيلومترات (5 أميال) شرق رامغانج في منطقة لاكشميبور جنوب شرق بنغلاديش.