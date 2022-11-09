زلزال بقوة 5.7 درجة يقع قبالة ساحل إيطاليا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.7 درجة وقع بالقرب من ساحل بلدة ريميني الإيطالية الأربعاء.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد 64 كيلومترا شرقي ريميني.

وكانت قد شهدت ايطاليا في سبتمبر\ايلول الماضي سيول وفيضانات اجتاحت منطقة ماركي بوسط البلاد، في حين اعلن رجال الانقاذ ان ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء الفيضانات

وسقط ما يقرب من 400 ملليمتر من الأمطار في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات، مما أدى إلى غمر شوارع عدة بلدات حول أنكونا عاصمة المنطقة على ساحل البحر الأدرياتيكي.