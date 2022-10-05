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زلزال بقوة 5.7 درجة يهز شمال غرب إيران

منذ 5 دقائق
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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هز زلزال شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر شمال غرب إيران الأربعاء، وقال التلفزيون الرسمي إن السلطات الصحية في المنطقة أفادت بإصابة ما لا يقل عن 276 شخصا.

ووقع الزلزال بالقرب من قرية خوي في إقليم أذربيجان الغرب، ونقل التلفزيون عن خدمة الطوارئ الطبية في خوي قولها “276 شخصا أصيبوا حتى الآن، من بينهم 68 نُقلوا إلى المستشفى بسبب كسور طفيفة”.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على بعد 11.6 كيلومتر تقريبا من قرية خوي وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وكان مركز “جي.إف.زد” الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية ذكر في وقت سابق أن الزلزال شدته 5.5 درجة وهز المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان وإيران.

    المصدر :
  • رويترز

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