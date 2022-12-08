زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب جزيرة جاوا الأندونيسية

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات، الخميس، جزيرة جاوا، كبرى جزر أندونيسيا، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال وقع في الساعة 07:50 صباحاً بالتوقيت المحلّي (00:50 ت غ)، مشيرة إلى أنّ مركزه يقع على بُعد حوالي 15 كيلومتراً من مدينة سيانجور الواقعة في غرب جاوا.

وأضافت أنّ هناك احتمالاً ضئيلاً بأن تكون هذه الهزّة الأرضية قد أسفرت عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية، نظراً إلى عُمقها (123 كيلومتراً عن سطح البحر).

والشهر الماضي، ضرب مدينة سيانجور زلزال بقوة أقلّ (5.6 درجات) لكن على عمق ضحل، ممّا أسفر عن مقتل أكثر من 330 شخصاً وإصابة الآلاف بجروح. كما تسبّب الزلزال بتشريد عشرات آلاف الأشخاص ممّن دمّرت منازلهم أو أجبروا على النزوح بسبب انزلاقات التربة.

وكان هذا الزلزال الأكثر دموية في الأرخبيل منذ زلزال 2018 الذي تسبّب يومها بتسونامي ممّا أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص في جزيرة سولاويزي.

وتقع إندونيسيا على “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى هزات أرضية وثوران براكين.