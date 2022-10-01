زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال سومطرة

قالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء بإندونيسيا إن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة هز إقليم سومطرة الشمالي، السبت، مما أسفر عن مقتل شخص.

وقالت دويكوريتا كرناواتي رئيسة الوكالة للصحفيين إن تسعة أشخاص أصيبوا في الزلزال الذي شعر به الناس في بضع بلدات ودفعهم إلى الفرار من منازلهم.

وأضافت أن أضرارا لحقت بخمسة منازل وأنه تم تسجيل 53 هزة ارتدادية بعد الشعور بالزلزال لأول مرة في الساعة 2:28 صبحا (1928 بتوقيت جرينتش).

وقالت إنه لا يوجد خطر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) ، لكنها حذرت من انهيارات أرضية محتملة في مناطق التلال.

وتحدث بإندونيسيا زلازل متكررة نظرا لوقوعها على جانبي “حلقة النار في المحيط الهادي” التي يحدث بها نشاط زلزالي متكرر.

وفي عام 2004، تسبب زلزال بلغت قوته 9.1 درجة وموجات تسونامي قبالة الطرف الشمالي لسومطرة في مقتل 226 ألف شخص في إندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند وتسع دول أخرى.