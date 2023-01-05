زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة هندو كش شمال أفغانستان

قال مسؤولون وشهود إن زلزالا شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة هندو كش في شمال أفغانستان (الخميس 5-1-2023)، محدثا هزات قوية شعر بها السكان في أجزاء من البلاد بما فيها العاصمة كابول.

وقال مركز الأبحاث الألماني إن الزلزال كان على عمق 189 كيلومترا. وشعر سكان في إسلام أباد وأجزاء من شمال غرب باكستان ونيودلهي بالزلزال بقوة، حسب شهود من رويترز في تلك المناطق.

وقال المسؤول الإقليمي معز الدين أحمدي لرويترز إن الهزات كانت “قوية للغاية” قرب مركز الزلزال في ولاية بدخشان شمال البلاد وإن السلطات تتحقق مما إذا كانت تسببت في وقوع أضرار أو إصابات.

وقال أشرف نائل (28 عاما)، وهو من مدينة فيض أباد في بدخشان، “كان قويا جدا. في البداية لم نغادر، لكن لاحقا عندما أصبحت الهزة قوية غادرنا الغرفة. استمرت الهزة نحو 30-40 ثانية”.

ورغم ذلك لم ترد بعد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأحدث زلزال شدته 6.1 درجة العام الماضي حالة فوضى بشرق أفغانستان وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.