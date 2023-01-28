زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران

ذكر الإعلام الإيراني والمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران، السبت، مما أسفر عن تدمير منازل في مدينة خوي عاصمة إقليم غرب أذربيجان.

ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ مجتبى خالدي قوله إن “حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والأبنية بمدينة خوي كبير نسبيا”.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجة بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه سجل 5.9 درجة.

ونقل الإعلام الإيراني عن مسؤولي الطوارئ الإيرانيين قولهم إنه جرى إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة ووُضعت المستشفيات في حالة تأهب.

وأبلغ مسؤول بخدمات الطوارئ التلفزيون الرسمي أن الجليد يتساقط في بعض المناطق التي ضربها الزلزال وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد فضلا عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.