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زلزال بقوة 5.9 درجة يهز سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية

10 - أبريل - 2021
هزة أرضية

هزة أرضية

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ضرب زلزال بقوة ستّ درجات قبالة سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية السبت على ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء. ووقع الزلزال على عمق 82 كيلومتراً وعلى بعد نحو 45 كيلومتراً جنوب غرب مدينة مالانغ في جاوة الشرقية.

وقال المعهد إن المرجح أن لا يكون الزلزال الذي شعر فيه القاطنون في المنطقة الساحلية، تسبب بأضرار بالغة بحسب التقييمات الأولية. ولم تنشر السلطات تحذيراً من تسونامي.

فيما سجلت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية شدة الزلزال عند 6.1 درجة وعلى عمق 80 كيلومترا قائلة إنه ليس من المحتمل حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جرائه.

وقال بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في إندونيسيا إن السكان شعروا بالزلزال في عدة مدن مثل باتيتان وبليتار ومالانج وجزيرة بالي.

وقال باجيو سيتيونو مسؤول إدارة الكوارث في مالانج لرويترز عبر الهاتف إن المسؤولين يتفقدون الأضرار المحتملة.

وتشهد إندونيسيا بشكل متكرر نشاطات زلزالية وبركانية وذلك يعود لموقعها الجغرافي حيث يقع الأرخبيل على منطقة تسمى علمياً بـ”خاتم النار”، حيث يسجل احتكاك دائم بين صفائح تكتونية.

 

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