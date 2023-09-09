زلزال بقوة 5.9 درجة يهز شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي الإندونيسية اليوم السبت.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

ويأتي الزلزال الذي ضرب إندونيسيا بعد أقل من 24 ساعة، من زلزال عنيف ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة وألحق أضرارا بمبان تاريخية في مراكش، أقرب مدينة إلى مركز الزلزال، في حين تقع المناطق الأكثر تضررا في الجبال القريبة.

وقالت وزارة الداخلية إن 1037 لقوا حتفهم بينما أصيب 1204 في الزلزال الذي حددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته عند 6.8 درجة ومركزه على بعد نحو 72 كيلومترا جنوب غربي مراكش.