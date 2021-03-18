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زلزال بقوة 6 درجات قبالة ساحل الجزائر دون إصابات

18 - مارس - 2021
مؤشر لقياس الزلازل

مؤشر لقياس الزلازل

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ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، قبالة الساحل الجزائري، في الساعات الأولى من صباح الخميس، وفق ما أفاد المرصد الأميركي للزلازل.

وقال المرصد إن الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترا شمال شرق مدينة بجاية، عند الساعة 1.04 بالتوقيت المحلي (00.04 بتوقيت غرينتش)، على عمق 10 كيلومترات.

وحسب تقارير صحفية محلية، شعر بالهزة الأرضية سكان ولايات الشرق والوسط، على غرار بومرداس وجيجل والعاصمة والمسيلة.

وقالت صحيفة “النهار” الجزائرية إن الهزة خلفت حسب المعلومات الأولية، تشققات وانهيارات جزئية ببعض البنايات في بجاية.

وأضافت أن الولاية شهدت مغادرة عدد من السكان لمنازلهم وخروجهم إلى الشوارع، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات بين السكان.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت الجزائر نشاطا زلزاليا بدرجات متفاوتة، حيث سجلت هزات بولايات مسيلة وبجاية وسكيكدة.

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