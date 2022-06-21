زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب شرق أفغانستان

قال مركز “جي.إف.زد” الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا شدته ست درجات ضرب جنوب شرق أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

ووقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وكان قريبا من حدود البلاد مع باكستان، وفقا للمركز.

هذا وفي الشهر الاول من هذا العام وبحسب لـ “بي بي سي” بالنسخة الأفغانية، ضرب زلزال عنيف غرب أفغانستان بقوة 5.3 وقع على عُمق 10 كيلومترات، وأوقع 12 قتيلاً على الأقل وألحق أضراراً جسيمة في المنازل والمحال التجارية.

وأشارت حينها وسائل إعلام محلية إلى أن “ما لا يقل عن 12 شخصاً قتلوا، ودُمرت عدة منازل جراء الزلزال”.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع، الإثنين في 17 يناير 2022، في الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، على بعد حوالي 41 كيلومتراً شرق قلعة نو، عاصمة إقليم بادغيس في غرب أفغانستان.

وذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”، أن قوة الزلزال كانت كبيرة لدرجة أنه شعر بها في سكان مدينة مشهد الواقعة شمال شرق إيران عاصمة محافظة خراسان رضوي المحاذية للحدود مع أفغانستان.