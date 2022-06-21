الأربعاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب شرق أفغانستان

منذ ساعة واحدة
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

A A A
طباعة المقال

قال مركز “جي.إف.زد” الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا شدته ست درجات ضرب جنوب شرق أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

ووقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وكان قريبا من حدود البلاد مع باكستان، وفقا للمركز.

هذا وفي الشهر الاول من هذا العام وبحسب لـ “بي بي سي” بالنسخة الأفغانية، ضرب زلزال عنيف غرب أفغانستان بقوة 5.3 وقع على عُمق 10 كيلومترات، وأوقع 12 قتيلاً على الأقل وألحق أضراراً جسيمة في المنازل والمحال التجارية.

وأشارت حينها وسائل إعلام محلية إلى أن “ما لا يقل عن 12 شخصاً قتلوا، ودُمرت عدة منازل جراء الزلزال”.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع، الإثنين في 17 يناير 2022، في الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، على بعد حوالي 41 كيلومتراً شرق قلعة نو، عاصمة إقليم بادغيس في غرب أفغانستان.

وذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”، أن قوة الزلزال كانت كبيرة لدرجة أنه شعر بها في سكان مدينة مشهد الواقعة شمال شرق إيران عاصمة محافظة خراسان رضوي المحاذية للحدود مع أفغانستان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النفط
طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة تهبط في 2021 للعام الثاني على التوالي
العاهل الاردني يمنح قلادة الحسين بن علي الى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
ما هي القلادة التي اهداها العاهل الاردني لولي العهد محمد بن سلمان
علم السودان
قوى الحرية والتغيير السودانية تأكد عدم العودة الى الشراكة مع الجيش

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

المحروقات
ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
قرعة صعبة للبنان ومصر في مونديال السلة للناشئين