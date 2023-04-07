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زلزال بقوة 6 درجات يضرب مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي الروسية

منذ 50 دقيقة
زلزال

مؤشر زلزال

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أفاد الإعلام الروسي بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر على بعد 445 كلم من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

وقال فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة بأكاديمية العلوم الروسية، في بيانه اليوم: “وقع مركز الزلزال على بعد 445 كلم من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي. ومركزه على عمق 94.3 كلم، وبلغت قوته 6.0 درجات”.

من جانبه، ذكر المكتب الصحافي في مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة سخالين، أنه تم في الساعة 13:22 (05:22 بتوقيت موسكو) تسجيل وقوع زلزال على مسافة 150 كلم جنوب مدينة سيفيرو كوريلسك في المحيط الهادي.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية، عن مختصين في علم الزلازل، قولهم إن سكان سيفيرو كوريلسك في جزيرة باراموشير شعروا بهزات بقوة تتراوح بين ثلاث إلى أربع درجات.

وأكد الخبراء، أنه خلال وقوع زلزال بهذه القوة، يشعر السكان بالاهتزازات الأرضية بشكل ملحوظ.

وشددت مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة سخالين، على أنه يتم حاليا فحص المباني والمنشآت للتحقق من سلامتها.

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