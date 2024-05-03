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زلزال بقوة 6 درجات يهز الفلبين.. ومخاوف من أضرار وتأثيرات على السكان

منذ 4 دقائق
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قالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية إن زلزالا بقوة ست درجات وقع قبالة إقليم جزيرة ليتي بوسط الفلبين اليوم الجمعة، مع توقع حدوث أضرار وهزات ارتدادية.

وسجل مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) الزلزال بقوة 5.9 درجة، وقال إنه كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد تقارير بعد من السلطات الفلبينية عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء الزلزال الذي وقع في البحر.

وتقع الفلبين في “حلقة النار” في المحيط الهادي حيث يشيع النشاط البركاني والزلازل.

وقال هارولد جيجانتو أحد أفراد الشرطة في مدينة دولاج الساحلية في ليتي، الذي كان يحرس نقطة تفتيش بالقرب من مركز تجاري عندما وقع الزلزال “أصيب الناس بالذعر وهرعوا خارج المركز التجاري”.

وأوضح جيجانتو أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار وأن الزلزال كان “قويا للغاية”.

    المصدر :
  • رويترز

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